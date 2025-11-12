Рейтинг@Mail.ru
Правительство потребует обеспечить доступность информресурсов для незрячих
15:39 12.11.2025
Правительство потребует обеспечить доступность информресурсов для незрячих
Правительство потребует обеспечить доступность информресурсов для незрячих - РИА Новости, 12.11.2025
Правительство потребует обеспечить доступность информресурсов для незрячих
Правительство России готовит документ с требованиями по обеспечению доступности информационных ресурсов для инвалидов по зрению, нормы будут установлены с 1... РИА Новости, 12.11.2025
общество
россия
татьяна голикова
министерство финансов рф (минфин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество, россия, татьяна голикова, министерство финансов рф (минфин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Министерство финансов РФ (Минфин России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Правительство потребует обеспечить доступность информресурсов для незрячих

Власти установят требования о доступности информресурсов для инвалидов по зрению

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России готовит документ с требованиями по обеспечению доступности информационных ресурсов для инвалидов по зрению, нормы будут установлены с 1 марта 2026 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 1 марта 2026 года требования по обеспечению доступности информационных ресурсов для инвалидов по зрению будут установлены правительством Российской Федерации. В настоящее время готовится соответствующий акт правительства", - приводятся слова Голиковой в сообщении по итогам заседания комиссии при президенте по делам инвалидов.
Вице-премьер России отметила, что регламентация коснется доступности сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций. Проект постановления будет включать требования по обязательному размещению настроек для незрячих и слабовидящих на самом доступном месте сайта и обязательному озвучиванию содержимого веб-страницы, уточнили в аппарате Голиковой.
"Мониторинг показал, что наиболее удобны из федеральных ведомств сайты Минфина, Минкультуры, МВД, МЧС, Росмолодежи, Роскомнадзора, Росавтодора, ФАДН и ФНС", - добавили в сообщении.
Здание Дома правительства России - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов
2 ноября, 10:21
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваМинистерство финансов РФ (Минфин России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Заголовок открываемого материала