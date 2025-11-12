Правительство потребует обеспечить доступность информресурсов для незрячих

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство России готовит документ с требованиями по обеспечению доступности информационных ресурсов для инвалидов по зрению, нормы будут установлены с 1 марта 2026 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.