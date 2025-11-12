https://ria.ru/20251112/tramp-2054621718.html
В Белом доме выразили сомнения насчет третьего президентского срока Трамп
В Белом доме выразили сомнения насчет третьего президентского срока Трамп - РИА Новости, 12.11.2025
В Белом доме выразили сомнения насчет третьего президентского срока Трамп
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что не думает, что президент США Дональд Трамп останется в Белом доме на третий... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:55:00+03:00
2025-11-12T22:55:00+03:00
2025-11-12T22:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
https://ria.ru/20251112/tramp-2054618920.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В Белом доме выразили сомнения насчет третьего президентского срока Трамп
Хассетт: не думаю, что Трамп останется в Белом доме на третий срок
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что не думает, что президент США Дональд Трамп останется в Белом доме на третий срок.
"Не думаю, что "третий сезон" будет", - сказал Хассетт на публичном мероприятии, отвечая на вопрос, согласился бы он служить в администрации Трампа
во время гипотетического третьего срока.
Трамп ранее заявил, что не думает о третьем сроке, хотя, по его словам, многие хотят, чтобы он остался.