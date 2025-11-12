Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме выразили сомнения насчет третьего президентского срока Трамп - РИА Новости, 12.11.2025
22:55 12.11.2025
В Белом доме выразили сомнения насчет третьего президентского срока Трамп
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что не думает, что президент США Дональд Трамп останется в Белом доме на третий... РИА Новости, 12.11.2025
В Белом доме выразили сомнения насчет третьего президентского срока Трамп

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что не думает, что президент США Дональд Трамп останется в Белом доме на третий срок.
"Не думаю, что "третий сезон" будет", - сказал Хассетт на публичном мероприятии, отвечая на вопрос, согласился бы он служить в администрации Трампа во время гипотетического третьего срока.
Трамп ранее заявил, что не думает о третьем сроке, хотя, по его словам, многие хотят, чтобы он остался.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп оценил потери США из-за шатдауна
