В Белом доме выразили сомнения насчет третьего президентского срока Трамп

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что не думает, что президент США Дональд Трамп останется в Белом доме на третий срок.

Трамп ранее заявил, что не думает о третьем сроке, хотя, по его словам, многие хотят, чтобы он остался.