Трамп оценил потери США из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. США потеряли из-за шатдауна полтора триллиона долларов, заявил президент Дональд Трамп.

« "Демократы обошлись нашей стране в 1,5 триллиона долларов своими недавними выходками, направленными на подлое закрытие нашей страны", — написал он в Truth Social.

Текущая приостановка работы правительства стала самой продолжительной в истории США. Предыдущий рекорд — 35 дней — пришелся на первый срок Трампа.

Глава Белого дома добавил, что демпартия подвергла риску многих людей и теперь должна заплатить за это справедливую цену.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказалось до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.