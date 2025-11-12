https://ria.ru/20251112/tramp-2054618920.html
Трамп оценил потери США из-за шатдауна
США потеряли из-за шатдауна полтора триллиона долларов, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 12.11.2025
Трамп оценил потери США из-за шатдауна
Трамп оценил потери США от шатдауна в $1,5 трлн, обвинив в этом демпартию
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. США потеряли из-за шатдауна полтора триллиона долларов, заявил президент Дональд Трамп.
"Демократы обошлись нашей стране в 1,5 триллиона долларов своими недавними выходками, направленными на подлое закрытие нашей страны", — написал он в Truth Social.
Текущая приостановка работы правительства стала самой продолжительной в истории США. Предыдущий рекорд — 35 дней — пришелся на первый срок Трампа.
Глава Белого дома добавил, что демпартия подвергла риску многих людей и теперь должна заплатить за это справедливую цену.
Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказалось до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Трамп
возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.