Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил потери США из-за шатдауна - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 12.11.2025 (обновлено: 22:46 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/tramp-2054618920.html
Трамп оценил потери США из-за шатдауна
Трамп оценил потери США из-за шатдауна - РИА Новости, 12.11.2025
Трамп оценил потери США из-за шатдауна
США потеряли из-за шатдауна полтора триллиона долларов, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:23:00+03:00
2025-11-12T22:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054055810.html
https://ria.ru/20251111/politolog-2054320195.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп оценил потери США из-за шатдауна

Трамп оценил потери США от шатдауна в $1,5 трлн, обвинив в этом демпартию

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. США потеряли из-за шатдауна полтора триллиона долларов, заявил президент Дональд Трамп.
«
"Демократы обошлись нашей стране в 1,5 триллиона долларов своими недавними выходками, направленными на подлое закрытие нашей страны", — написал он в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп рассказал, от каких людей в администрации избавился
11 ноября, 00:22

Текущая приостановка работы правительства стала самой продолжительной в истории США. Предыдущий рекорд — 35 дней — пришелся на первый срок Трампа.

Глава Белого дома добавил, что демпартия подвергла риску многих людей и теперь должна заплатить за это справедливую цену.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказалось до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся правящей партии.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Американский политолог оценил компромисс в сенате США по шатдауну
11 ноября, 19:37
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала