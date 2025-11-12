Рейтинг@Mail.ru
Трамп подарил президенту Сирии духи своей марки - РИА Новости, 12.11.2025
18:42 12.11.2025
Трамп подарил президенту Сирии духи своей марки
Трамп подарил президенту Сирии духи своей марки - РИА Новости, 12.11.2025
Трамп подарил президенту Сирии духи своей марки
Президент США Дональд Трамп подарил президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа духи своей собственной марки во время встречи в Белом доме, выяснили... РИА Новости, 12.11.2025
в мире, сирия, сша, вашингтон (штат), ахмед аш-шараа, дональд трамп, башар асад, оон
В мире, Сирия, США, Вашингтон (штат), Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп, Башар Асад, ООН
Трамп подарил президенту Сирии духи своей марки

Трамп подарил президенту Сирии аш-Шараа на встрече в США духи своей марки

Президент США Дональд Трамп подарил президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа духи своей собственной марки во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп подарил президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа духи своей собственной марки во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Соцсети
Президент США Дональд Трамп подарил президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа духи своей собственной марки во время встречи в Белом доме
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подарил президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа духи своей собственной марки во время встречи в Белом доме, выяснили РИА Новости, проанализировав видео, распространенное в соцсетях.
Ранее Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне.
Хотя на видео названия одеколона не упоминается, бутылка, которую Трамп передает аш-Шараа, совпадает с фотографиями на сайте фирменных духов Трампа. Согласно информации на сайте, духи Victory 47, у которых есть как женская, так и мужская версия, на данный момент продаются по цене 249 долларов.
Американский лидер предложил аш-Шараа взять один пузырек для себя, а второй для жены.
"Сколько жен, одна?" - спросил Трамп.
Аш-Шараа подтвердил президенту США, что у него только одна жена.
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским лидером. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
В миреСирияСШАВашингтон (штат)Ахмед аш-ШарааДональд ТрампБашар АсадООН
 
 
