Трамп считает дело Нетаньяху несправедливым, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, так как считает его преследование таким же несправедливым, как и выдвигавшиеся против него самого обвинения, сообщает портал Президент США Дональд Трамп обратился к своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, так как считает его преследование таким же несправедливым, как и выдвигавшиеся против него самого обвинения, сообщает портал Axios со ссылкой на советников американского лидера.

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил письмо от Трампа с призывом прекратить разбирательства в отношении Нетаньяху . После этого канцелярия президента Израиля в заявлении для прессы подчеркнула, что ходатайствовать о помиловании возможно, но для этого необходимо направить официальное прошение.

"Решение президента вмешаться в дело Нетаньяху обусловлено чувством Трампа, что израильский лидер проходит через то же, через что проходил сам Трамп, когда ему предъявили обвинения", - говорится в публикации портала со ссылкой на трех советников главы Белого дома.

По словам одного из собеседников портала, для Трампа это дело - "похожая несправедливость", и он намерен продолжать высказываться по этому вопросу.

С ноября 2022 года расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года, возглавлял на данный момент бывший спецпрокурор Джек Смит. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости выяснило, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США , против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.