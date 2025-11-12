Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает дело Нетаньяху несправедливым, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tramp-2054568115.html
Трамп считает дело Нетаньяху несправедливым, сообщили СМИ
Трамп считает дело Нетаньяху несправедливым, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Трамп считает дело Нетаньяху несправедливым, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп обратился к своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении премьера РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:58:00+03:00
2025-11-12T17:58:00+03:00
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ицхак герцог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251112/pastor-2054546588.html
https://ria.ru/20251112/ssha-2054496200.html
https://ria.ru/20251112/tramp-2054495774.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ицхак герцог
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Ицхак Герцог
Трамп считает дело Нетаньяху несправедливым, сообщили СМИ

Axios: Трамп считает, что Нетаньяху проходит через то же, что проходил он

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обратился к своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, так как считает его преследование таким же несправедливым, как и выдвигавшиеся против него самого обвинения, сообщает портал Axios со ссылкой на советников американского лидера.
Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил письмо от Трампа с призывом прекратить разбирательства в отношении Нетаньяху. После этого канцелярия президента Израиля в заявлении для прессы подчеркнула, что ходатайствовать о помиловании возможно, но для этого необходимо направить официальное прошение.
Пастор из Оклахомы Брэндон Дейл Биггс - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Предвидевший покушение на Трампа пастор напугал Америку новым пророчеством
Вчера, 17:30
"Решение президента вмешаться в дело Нетаньяху обусловлено чувством Трампа, что израильский лидер проходит через то же, через что проходил сам Трамп, когда ему предъявили обвинения", - говорится в публикации портала со ссылкой на трех советников главы Белого дома.
По словам одного из собеседников портала, для Трампа это дело - "похожая несправедливость", и он намерен продолжать высказываться по этому вопросу.
С ноября 2022 года расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года, возглавлял на данный момент бывший спецпрокурор Джек Смит. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости выяснило, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трампу посоветовали сосредоточиться на внутренней повестке, сообщили СМИ
Вчера, 15:09
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху
Вчера, 15:09
 
В миреСШАИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампИцхак Герцог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала