Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху - РИА Новости, 12.11.2025
15:09 12.11.2025
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху
Президент Израиля Ицхак Герцог в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с призывом "помиловать" премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что для этого нужно РИА Новости, 12.11.2025
в мире, израиль, сша, ицхак герцог, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Ицхак Герцог, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху

Президент Израиля Герцог: для помилования Нетаньяху нужно официальное прошение

© AP Photo / Nathan Howard
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с призывом "помиловать" премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что для этого нужно официальное прошение со стороны того, кто ходатайствует о президентском помиловании.
“Как канцелярия президента неоднократно разъясняла, любой, кто ходатайствует о президентском помиловании, должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами”, - сообщила канцелярия президента Израиля в заявлении для прессы.
В офисе Герцога подтвердили, что в среду утром президент получил письмо от Трампа с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении премьера Биньямина Нетаньяху.
В Израиле прокомментировали турецкий ордер на арест Нетаньяху
В миреИзраильСШАИцхак ГерцогДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
