https://ria.ru/20251112/tramp-2054495774.html
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху - РИА Новости, 12.11.2025
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху
Президент Израиля Ицхак Герцог в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с призывом "помиловать" премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что для этого нужно РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:09:00+03:00
2025-11-12T15:09:00+03:00
2025-11-12T15:09:00+03:00
в мире
израиль
сша
ицхак герцог
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20251108/izrail-2053670090.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, ицхак герцог, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Ицхак Герцог, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху
Президент Израиля Герцог: для помилования Нетаньяху нужно официальное прошение