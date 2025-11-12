Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что каждый из его детей мог бы стать президентом
04:19 12.11.2025
Трамп допустил, что каждый из его детей мог бы стать президентом
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил, что каждый из его детей мог бы стать главой государства в будущем. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
нью-йоркский университет
2025
Новости
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил, что каждый из его детей мог бы стать главой государства в будущем.
"Не знаю. Думаю, в каком-то смысле они все могли бы", - заявил Трамп в ответ на вопрос, кто из его детей мог бы стать президентом в будущем.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп пообещал оставить в Белом доме фото автопера вместо портрета Байдена
04:10
У Трампа пятеро детей. В первый президентский срок Трампа его дочь Иванка официально исполняла роль советника. Однако с тех пор она ушла из политики.
В последней президентской кампании Трампа активное участие принимали его сыновья Эрик и Дональд-младший. Также у Трампа есть дочь Тиффани и сын Бэррон, сейчас проходящий обучение в Нью-Йоркском университете.
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Сын Трампа рассказал о возможном преемнике отца
29 июня, 03:32
 
