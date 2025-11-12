https://ria.ru/20251112/tramp-2054370059.html
Трамп допустил, что каждый из его детей мог бы стать президентом
Трамп допустил, что каждый из его детей мог бы стать президентом - РИА Новости, 12.11.2025
Трамп допустил, что каждый из его детей мог бы стать президентом
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил, что каждый из его детей мог бы стать главой государства в будущем. РИА Новости, 12.11.2025
сша
Трамп допустил, что каждый из его детей мог бы стать президентом
