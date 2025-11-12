Рейтинг@Mail.ru
Трамп пожаловался, что в США некому делать ракеты - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tramp-2054369908.html
Трамп пожаловался, что в США некому делать ракеты
Трамп пожаловался, что в США некому делать ракеты - РИА Новости, 12.11.2025
Трамп пожаловался, что в США некому делать ракеты
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пожаловался на сложности с поиском рабочих для производства боевых ракет, к которому нельзя привлечь неопытных... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T04:18:00+03:00
2025-11-12T04:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f4f8bcb90cfa5e07b68e0bee41be8c0.jpg
https://ria.ru/20251112/tramp-2054369748.html
https://ria.ru/20251106/tramp-2053304057.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ae8f8805324a6e4404187a3b037a92ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пожаловался, что в США некому делать ракеты

Трамп пожаловался на трудности с поиском рабочих для производства боевых ракет

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пожаловался на сложности с поиском рабочих для производства боевых ракет, к которому нельзя привлечь неопытных сотрудников.
"Нельзя просто сказать, что страна приходит и инвестирует 10 миллиардов долларов, чтобы построить завод, и набрать людей из числа безработных, которые не работали по пять лет, и они начнут делать ракеты. Это так не работает", - заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Экономика США чувствует себя феноменально, заявил Трамп
04:16
Он заявил, что нужно обучать людей, если определенных талантов не хватает.
"Нельзя набрать людей из числа безработных и сказать: "Я построю фабрику, мы будем делать ракеты", - пожаловался Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп рассчитывает привлечь около 21 триллиона долларов в экономику США
6 ноября, 22:12
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала