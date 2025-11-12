https://ria.ru/20251112/tramp-2054369908.html
Трамп пожаловался, что в США некому делать ракеты
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пожаловался на сложности с поиском рабочих для производства боевых ракет, к которому нельзя привлечь неопытных... РИА Новости, 12.11.2025
Трамп пожаловался на трудности с поиском рабочих для производства боевых ракет