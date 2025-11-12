Экономика США чувствует себя феноменально, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News на фоне самого продолжительного в истории перерыва в работе правительства призвал республиканцев говорить о феноменальных успехах экономики.
"Дела у нас идут феноменально хорошо", - заявил Трамп.
Правительство США до сих пор не возобновило работу, остановленную 1 октября из-за отсутствия согласованного бюджета. Только в среду палата представителей может проголосовать по бюджету, а потом он отправится на подпись Трампу, тогда самый длинный в истории шатдаун завершится.
По словам Трампа, цены в США снижаются, страна становится доступной.
"Республиканцы не говорят об этом. Республиканцы должны говорить о том, что цены снижаются", - сказал Трамп, предупредив, что иначе партия не выиграет промежуточные выборы в конгресс в 2026 году.
