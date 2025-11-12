Рейтинг@Mail.ru
Экономика США чувствует себя феноменально, заявил Трамп - РИА Новости, 12.11.2025
04:16 12.11.2025
Экономика США чувствует себя феноменально, заявил Трамп
Экономика США чувствует себя феноменально, заявил Трамп - РИА Новости, 12.11.2025
Экономика США чувствует себя феноменально, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News на фоне самого продолжительного в истории перерыва в работе правительства призвал республиканцев говорить о... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Экономика США чувствует себя феноменально, заявил Трамп

Трамп заявил, что экономика США чувствует себя феноменально, несмотря на шатдаун

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News на фоне самого продолжительного в истории перерыва в работе правительства призвал республиканцев говорить о феноменальных успехах экономики.
"Дела у нас идут феноменально хорошо", - заявил Трамп.
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Белом доме допустили сокращение экономики США в четвертом квартале
9 ноября, 22:21
Правительство США до сих пор не возобновило работу, остановленную 1 октября из-за отсутствия согласованного бюджета. Только в среду палата представителей может проголосовать по бюджету, а потом он отправится на подпись Трампу, тогда самый длинный в истории шатдаун завершится.
По словам Трампа, цены в США снижаются, страна становится доступной.
"Республиканцы не говорят об этом. Республиканцы должны говорить о том, что цены снижаются", - сказал Трамп, предупредив, что иначе партия не выиграет промежуточные выборы в конгресс в 2026 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Пустил под нож". Трамп решил начать с американцев
17 октября, 08:00
 
