04:10 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tramp-2054369376.html
2025
Трамп пообещал оставить в Белом доме фото автопера вместо портрета Байдена

Трамп не хочет менять фото автопера на портрет Джо Байдена в Белом доме

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал оставить в Белом доме вместо портрета своего предшественника Джо Байдена снимок устройства для автоподписи документов, которым, по его мнению, злоупотреблял бывший американский лидер.
Трамп ранее заявлял, что документы вместо Байдена подписывало автоперо, что якобы могло открыть дверь для манипуляций. В сентябре он заменил портрет Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Кто был президентом при Байдене? Раскрыта крупнейшая афера в истории США
19 июня, 08:00
"Я так не думаю", - заявил Трамп на вопрос о том, будет ли менять фотографию устройства на портрет Байдена.
Президент США назвал предшественника худшим главой государства в истории, заявив, что в пятерке худших есть место и Бараку Обаме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что глупость Байдена была страшнее пошлин
Вчера, 04:42
 
