Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что обязан подать в суд на британскую вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си из-за искажения его речи.
"Я считаю, что обязан это сделать, потому что нельзя позволять людям делать подобные вещи", - сказал Трамп.
В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
8 ноября, 23:47