03:50 12.11.2025
Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что обязан подать в суд на британскую вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си из-за искажения его речи. РИА Новости, 12.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что обязан подать в суд на британскую вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си из-за искажения его речи.
"Я считаю, что обязан это сделать, потому что нельзя позволять людям делать подобные вещи", - сказал Трамп.
В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
