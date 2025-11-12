Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе - РИА Новости, 12.11.2025
03:47 12.11.2025
Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе
Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал снизить тарифы на кофе на фоне роста цен на эту продукцию.
2025-11-12T03:47:00+03:00
2025-11-12T03:47:00+03:00
2025
Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе

Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе на фоне роста цен

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал снизить тарифы на кофе на фоне роста цен на эту продукцию.
"Мы снизим некоторые тарифы. Мы завезём кофе. Мы решим всё это очень быстро и легко", - заявил Трамп в ответ на вопрос, как администрация США собирается бороться с ростом цен на продукты, в том числе кофе.
Годовой индекс цен на кофе в США - один из компонентов общей инфляции - увеличился до 18,9% по итогам сентября, сообщило ранее министерство труда.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину
4 октября, 07:46
 
