Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе
12.11.2025
Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал снизить тарифы на кофе на фоне роста цен на эту продукцию. РИА Новости, 12.11.2025
сша
