Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о снижении уровня преступности в Чикаго - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tramp-2054365870.html
Трамп заявил о снижении уровня преступности в Чикаго
Трамп заявил о снижении уровня преступности в Чикаго - РИА Новости, 12.11.2025
Трамп заявил о снижении уровня преступности в Чикаго
В Чикаго после введения национальной гвардии уровень преступности снизился, утверждает президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T03:05:00+03:00
2025-11-12T03:05:00+03:00
в мире
чикаго
иллинойс
сша
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20250902/trump-2039142392.html
https://ria.ru/20251110/ssha-2053851526.html
чикаго
иллинойс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, иллинойс, сша, дональд трамп, фбр
В мире, Чикаго, Иллинойс, США, Дональд Трамп, ФБР
Трамп заявил о снижении уровня преступности в Чикаго

Трамп заявил о снижении уровня преступности в Чикаго после ввода нацгвардии

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. В Чикаго после введения национальной гвардии уровень преступности снизился, утверждает президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"С гордостью заявляю, что в Чикаго, штат Иллинойс, несмотря на все радикальное противодействие и препятствия со стороны мэра и губернатора, произошло резкое снижение числа угонов автомобилей, перестрелок, ограблений, насильственных преступлений и всех остальных правонарушений", - написал президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп назвал Чикаго худшим городом в мире
2 сентября, 15:33
По словам Трампа, за последнее время случаи стрельбы сократились на 35%, ограблений – на 41%, а угонов автомобилей – почти на 50%. Он считает, что при условии дальнейшего наращивания ресурсов можно ожидать ещё большего снижения уровня преступности.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом.
Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
В Чикаго как минимум 200 тысяч человек вышли на протест из-за политики Трампа 18 октября на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции, ранее сообщили РИА Новости организаторы демонстрации.
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Нужно предотвратить": главный город США готовится к вторжению войск
10 ноября, 02:50
 
В миреЧикагоИллинойсСШАДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала