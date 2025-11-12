Трамп заявил о снижении уровня преступности в Чикаго

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. В Чикаго после введения национальной гвардии уровень преступности снизился, утверждает президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, за последнее время случаи стрельбы сократились на 35%, ограблений – на 41%, а угонов автомобилей – почти на 50%. Он считает, что при условии дальнейшего наращивания ресурсов можно ожидать ещё большего снижения уровня преступности.
Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом.
Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
В Чикаго как минимум 200 тысяч человек вышли на протест из-за политики Трампа 18 октября на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции, ранее сообщили РИА Новости организаторы демонстрации.