Трамп заявил о снижении уровня преступности в Чикаго

Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.

В Чикаго как минимум 200 тысяч человек вышли на протест из-за политики Трампа 18 октября на фоне его противостояния с местными властями по вопросу иммиграции, ранее сообщили РИА Новости организаторы демонстрации.