02:05 12.11.2025
В "Ростелекоме" рассказали о числе домашних телефонов
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
ростелеком
мтс
общество, москва, московская область (подмосковье), россия, ростелеком, мтс
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Ростелеком, МТС
Домашний телефон
Домашний телефон. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян, тогда как на рабочих местах таких телефонов минимум 2,2 миллиона, следует из данных "Ростелекома" и МТС, изученных РИА Новости.
"Абонентов стационарной телефонной связи - 8,6 миллиона, из них домашние телефоны у населения - 6,4 миллиона", - следует из подсчетов "Ростелекома".
В МТС рассказали РИА Новости, что в Москве и Подмосковье домашними телефонами пользуется 1,8 миллиона россиян. Именно Московский регион является крупнейшим в России рынком фиксированной телефонии.
"Несмотря на постепенное снижение популярности домашнего телефона из-за развития мобильных и интернет-коммуникаций, услуга фиксированной телефонии остается востребованной", - заверили в пресс-службе оператора.
