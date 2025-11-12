В "Ростелекоме" рассказали о числе домашних телефонов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян, тогда как на рабочих местах таких телефонов минимум 2,2 миллиона, следует из данных "Ростелекома" и МТС, изученных РИА Новости.