В "Ростелекоме" рассказали о числе домашних телефонов
12.11.2025
В "Ростелекоме" рассказали о числе домашних телефонов
Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян, тогда как на рабочих местах таких телефонов минимум 2,2 миллиона, следует из данных "Ростелекома" и МТС, РИА Новости, 12.11.2025
