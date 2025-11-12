https://ria.ru/20251112/tarify--2054491268.html
Мишустин рассказал о новых преференциях для IT-сектора
Мишустин рассказал о новых преференциях для IT-сектора - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал о новых преференциях для IT-сектора
Льготные тарифы страховых взносов для компаний ИТ-сектора начнут действовать с 2026 года, кроме того, налог на прибыль не превысит 5%, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
михаил мишустин
россия
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о новых преференциях для IT-сектора
Льготные тарифы страховых взносов для компаний IT-сектора введут с 2026 года
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Льготные тарифы страховых взносов для компаний ИТ-сектора начнут действовать с 2026 года, кроме того, налог на прибыль не превысит 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С учетом значимости информационного-технологического сектора для российской экономики мы продолжаем курс на его поддержку. Планируется, что со следующего года для этого бизнеса будут действовать льготные тарифы страховых взносов – на уровне 15%, что, я напомню, в два раза ниже, чем для остальных отраслей. А если, напомню, доход сотрудников компании больше предельной базы, то такие взносы составят еще меньше - 7,6%. Кроме того, налог на прибыль не превысит 5%", - сказал Мишустин
на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения".
Он добавил, что по просьбе предпринимателей была сохранена льгота, освобождающая их от уплаты налога на добавленную стоимость при продаже отечественных программных продуктов. У покупателей российского софта и программно-аппаратных комплексов из реестра и дальше будет возможность зачесть такие расходы по двойному коэффициенту, счет чего сократить базу налога на прибыль.