Мишустин рассказал о новых преференциях для IT-сектора

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Льготные тарифы страховых взносов для компаний ИТ-сектора начнут действовать с 2026 года, кроме того, налог на прибыль не превысит 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он добавил, что по просьбе предпринимателей была сохранена льгота, освобождающая их от уплаты налога на добавленную стоимость при продаже отечественных программных продуктов. У покупателей российского софта и программно-аппаратных комплексов из реестра и дальше будет возможность зачесть такие расходы по двойному коэффициенту, счет чего сократить базу налога на прибыль.