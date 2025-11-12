https://ria.ru/20251112/tambov-2054622935.html
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 12.11.2025
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:11:00+03:00
2025-11-12T23:11:00+03:00
2025-11-12T23:11:00+03:00
безопасность
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg
https://ria.ru/20251112/vladivostok-2054402032.html
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0cb6267e3f2854123a7a7ea4eb89c045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов