Тайфун "Фунг-Вонг" приближается к островам Окинава
2025-11-12T07:04:00+03:00
ТОКИО, 12 ноя – РИА Новости. Тайфун "Фунг-Вонг", обрушившийся на выходных на Филиппины, в результате чего погибли не менее 25 человек, поменял направление движение и приближается к южным японским островам Окинава.
По данным Главного метеорологического агентства, в настоящее время давление в центре тайфуна, который получил 26 порядковый номер в текущем сезоне, составляет 994 гектопаскаля, сила ветра составляет 23 метра в секунду, а при порывах - до 35 метров в секунду.
Как ожидается, циклон подойдет к южному побережью острова Окинава
уже в среду, а затем пройдет вдоль его восточного побережья, принеся с собой ливневые дожди и шквалистые ветра.
Специалисты призывают жителей не выходить в море, а также соблюдать бдительность в связи с непогодой.
"Фунг-Вонг", который был классифицирован как супертайфун, обрушился на северо-восточную часть Филиппин
в воскресенье. По последним данным, в стране погибли по меньшей мере 25 человек, более 2,4 миллиона человек были эвакуированы.
Ранее на этой неделе циклон накрыл северо-восток Тайваня
, где были затоплены несколько деревень.