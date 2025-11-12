Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде попросили установить особый порядок в сфере связи для приграничья - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/svyaz-2054379792.html
В Совфеде попросили установить особый порядок в сфере связи для приграничья
В Совфеде попросили установить особый порядок в сфере связи для приграничья - РИА Новости, 12.11.2025
В Совфеде попросили установить особый порядок в сфере связи для приграничья
Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков просит главу Минцифры Максута Шадаева рассмотреть особый порядок для жителей приграничных территорий РФ,... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T07:20:00+03:00
2025-11-12T07:20:00+03:00
общество
калининградская область
россия
александр шендерюк-жидков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723371_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_567ec3ded151e9f0e42e4bf30b362e6a.jpg
https://ria.ru/20251110/operatory-2054023380.html
https://ria.ru/20251110/mintsifra-2054024348.html
https://ria.ru/20251111/megafon-2054324243.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723371_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c015246ee23a297d6547195bd7a5d1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калининградская область, россия, александр шендерюк-жидков
Общество, Калининградская область, Россия, Александр Шендерюк-Жидков
В Совфеде попросили установить особый порядок в сфере связи для приграничья

Шадаева попросили сохранить связь для жителей приграничья без периода охлаждения

© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков просит главу Минцифры Максута Шадаева рассмотреть особый порядок для жителей приграничных территорий РФ, позволяющий сохранить для них мобильную связь без "периода охлаждения" для их SIM-карт.
В понедельник Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Операторы связи запустили "период охлаждения" для сим-карт
10 ноября, 19:08
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки отдельного порядка для приграничных территорий (России - ред.), чтобы избежать отключения связи у жителей, находящихся в зоне пересечения сигналов (с сотовыми операторами соседних стран – ред.)", - говорится в обращении сенатора, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
По словам законодателя, жители Калининградской области выражают крайнюю обеспокоенность, учитывая особенности географического положения и транспортного сообщения региона.
"Для прибытия в/из Калининградской области железнодорожным транспортом на европейскую часть России пассажиры вынуждены пересекать государственную границу и проезжать по территории Литовской Республики и Республики Беларусь. В этих условиях возможно возникновение ситуаций, при которых российские абоненты, находящиеся в составе внутреннего железнодорожного рейса, могут подпадать под действие механизма временной блокировки SIM-карты, несмотря на отсутствие факта выезда за границу в бытовом смысле", - отметил политик.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Минцифры рассказало, как можно будет вернуть доступ к мобильному интернету
10 ноября, 19:15
Шендерюк-Жидков подчеркнул, что Калининградская область является приграничным регионом Российской Федерации, имеющим развитые трансграничные связи в социально-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Особенности географического положения региона требуют особого подхода к применению технических и административных мер, связанных с идентификацией абонентов связи, чтобы не создавать дополнительных ограничений для передвижения граждан и функционирования инфраструктуры.
"При этом в некоторых приграничных районах Калининградской области отмечается автоматический переход мобильных устройств граждан в роуминг из-за слабого сигнала российских операторов и более сильного сигнала базовых станций соседних государств. Такая ситуация может привести к ошибочному срабатыванию механизма временной блокировки доступа в интернет у обычных пользователей", - добавил он.
Также отмечается необходимость дополнительного внимания к вопросам устойчивости радиовещания на территории Калининградской области, отметил политик. "Имеют место случаи, когда сигналы радиостанций из соседних балтийских государств перекрывают российские эфирные каналы, что снижает доступность отечественного контента для жителей региона", - указал он.
"Прошу вас, Максут Игоревич, рассмотреть возможность учета указанных обстоятельств при дальнейшей реализации и корректировке процедуры "периода охлаждения", а также при разработке мер по повышению качества связи и радиовещания в Калининградской области", - говорится в обращении.
Сим-карта и мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В "Мегафоне" рассказали об особенностях механизма охлаждения сим-карт
Вчера, 19:53
 
ОбществоКалининградская областьРоссияАлександр Шендерюк-Жидков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала