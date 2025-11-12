В Совфеде попросили установить особый порядок в сфере связи для приграничья

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков просит главу Минцифры Максута Шадаева рассмотреть особый порядок для жителей приграничных территорий РФ, позволяющий сохранить для них мобильную связь без "периода охлаждения" для их SIM-карт.

В понедельник Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки отдельного порядка для приграничных территорий (России - ред.), чтобы избежать отключения связи у жителей, находящихся в зоне пересечения сигналов (с сотовыми операторами соседних стран – ред.)", - говорится в обращении сенатора, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

По словам законодателя, жители Калининградской области выражают крайнюю обеспокоенность, учитывая особенности географического положения и транспортного сообщения региона.

"Для прибытия в/из Калининградской области железнодорожным транспортом на европейскую часть России пассажиры вынуждены пересекать государственную границу и проезжать по территории Литовской Республики и Республики Беларусь. В этих условиях возможно возникновение ситуаций, при которых российские абоненты, находящиеся в составе внутреннего железнодорожного рейса, могут подпадать под действие механизма временной блокировки SIM-карты, несмотря на отсутствие факта выезда за границу в бытовом смысле", - отметил политик.

Шендерюк-Жидков подчеркнул, что Калининградская область является приграничным регионом Российской Федерации, имеющим развитые трансграничные связи в социально-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Особенности географического положения региона требуют особого подхода к применению технических и административных мер, связанных с идентификацией абонентов связи, чтобы не создавать дополнительных ограничений для передвижения граждан и функционирования инфраструктуры.

"При этом в некоторых приграничных районах Калининградской области отмечается автоматический переход мобильных устройств граждан в роуминг из-за слабого сигнала российских операторов и более сильного сигнала базовых станций соседних государств. Такая ситуация может привести к ошибочному срабатыванию механизма временной блокировки доступа в интернет у обычных пользователей", - добавил он.

Также отмечается необходимость дополнительного внимания к вопросам устойчивости радиовещания на территории Калининградской области, отметил политик. "Имеют место случаи, когда сигналы радиостанций из соседних балтийских государств перекрывают российские эфирные каналы, что снижает доступность отечественного контента для жителей региона", - указал он.