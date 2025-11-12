Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил кубинца к 17 годам колонии за 34 преступления - РИА Новости, 12.11.2025
23:37 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/sud-2054625271.html
Суд приговорил кубинца к 17 годам колонии за 34 преступления
Суд приговорил кубинца к 17 годам колонии за 34 преступления - РИА Новости, 12.11.2025
Суд приговорил кубинца к 17 годам колонии за 34 преступления
Гражданин Кубы Перес Эспиноса Йосель приговорен к 17 годам лишения свободы в России за 34 эпизода по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:37:00+03:00
2025-11-12T23:37:00+03:00
в мире
россия
куба
москва
россия
куба
москва
в мире, россия, куба, москва
В мире, Россия, Куба, Москва
Суд приговорил кубинца к 17 годам колонии за 34 преступления

Суд приговорил кубинца Йоселя к 17 годам колонии за преступления с наркотиками

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гражданин Кубы Перес Эспиноса Йосель приговорен к 17 годам лишения свободы в России за 34 эпизода по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также по статьям о незаконном обороте наркотических веществ, сообщают суды общей юрисдикции.
"Приговором Бутырского районного суда города Москвы Перес Эспиноса Йосель признан виновным в совершении тридцати двух преступлений, предусмотренных частью 3, статьи 30, пунктами "а", "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных частью 3, статьи 30, пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков
11 ноября, 04:18
 
В миреРоссияКубаМосква
 
 
