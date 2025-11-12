https://ria.ru/20251112/sud-2054570305.html
Суд огласит приговор экс-замгубернатора Ростовской области 17 ноября
Суд огласит приговор экс-замгубернатора Ростовской области 17 ноября
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 17 ноября оглашение приговора бывшему замгубернатора - министру транспорта Ростовской области Виталию... РИА Новости, 12.11.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 17 ноября оглашение приговора бывшему замгубернатора - министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву, обвиняемому в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из суда.
В конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону
приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. В среду суд завершил прения по делу.
"Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится 17 ноября в 14.00", - сказал судья.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России
по Ростовской области
. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Вину хранении оружия он признает, в получении взятки - нет.