Рейтинг@Mail.ru
Суд огласит приговор экс-замгубернатора Ростовской области 17 ноября - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/sud-2054570305.html
Суд огласит приговор экс-замгубернатора Ростовской области 17 ноября
Суд огласит приговор экс-замгубернатора Ростовской области 17 ноября - РИА Новости, 12.11.2025
Суд огласит приговор экс-замгубернатора Ростовской области 17 ноября
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 17 ноября оглашение приговора бывшему замгубернатора - министру транспорта Ростовской области Виталию... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:03:00+03:00
2025-11-12T18:03:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052965639_0:242:3088:1979_1920x0_80_0_0_648440de08abe3353af347b138977ff1.jpg
https://ria.ru/20251112/obvinenie-2054406328.html
https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054305530.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052965639_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_dff9f817a0d200590e0f494316404e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
Суд огласит приговор экс-замгубернатора Ростовской области 17 ноября

Суд 17 ноября огласит приговор экс-замгубернатора Ростовской области Кушнареву

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев на заседании Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев на заседании Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев на заседании Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 17 ноября оглашение приговора бывшему замгубернатора - министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву, обвиняемому в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из суда.
В конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. В среду суд завершил прения по делу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки
Вчера, 10:39
"Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится 17 ноября в 14.00", - сказал судья.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Вину хранении оружия он признает, в получении взятки - нет.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
11 ноября, 18:41
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала