Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за порчу машин военных

ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре за порчу машин военнослужащих получил 8,5 лет колонии и оплатит материальный ущерб и моральный вред, сообщил Центральный районный суд города.

Отмечается, что фигурант вину не признал.

Уточняется, что в пользу потерпевших взысканы суммы материального ущерба на общую сумму 111 160 рублей и морального вреда на общую сумму 30 тысяч рублей.