Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за порчу машин военных

ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре за порчу машин военнослужащих получил 8,5 лет колонии и оплатит материальный ущерб и моральный вред, сообщил Центральный районный суд города.
Судом установлено, что с февраля 2022 года по июль 2023 года мужчина в Комсомольске-на-Амуре повреждал шины и стекла автомобилей, принадлежащих военнослужащим, а также автомобилей, на которых была размещена наклейка с буквой "Z". Кроме того, он оставлял под щетками стеклоочистителей рукописные записки негативного содержания в отношении владельцев автомобилей с угрозами применения насилия.
"Вынесен приговор в отношении П. за умышленное повреждение имущества и совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ и граждан, поддерживающих специальную военную операцию... Суд квалифицировал действия П. по трем эпизодам по статье 282 части 2 пункта "а" УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а также по пяти эпизодам по статье 167 части 2 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), назначив наказание - лишение свободы на восемь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте суда.
Отмечается, что фигурант вину не признал.
Уточняется, что в пользу потерпевших взысканы суммы материального ущерба на общую сумму 111 160 рублей и морального вреда на общую сумму 30 тысяч рублей.
