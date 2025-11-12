Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно осудили наемника из Грузии, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 12.11.2025
12:04 12.11.2025
В Москве заочно осудили наемника из Грузии, вторгшегося в Курскую область
В Москве заочно осудили наемника из Грузии, вторгшегося в Курскую область
грузия, курская область, москва
Грузия, Курская область, Москва
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наемник из Грузии Гурам Беруашвили, в августе 2024 года вторгшийся в Курскую область, заочно осужден на 28 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 48-летний наемник из Грузии Гурам Беруашвили заочно приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте, о незаконном пересечении госграницы РФ, о контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, о теракте и о незаконных перевозке, ношении, хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.
Подчеркивается, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Беруашвили заочно арестован.
Установлено, что в 2022 году Беруашвили прибыл на Украины в пункт дислокации Интернационального легиона, где ради прибыли вступил в состав вооруженных формирований. В августе 2024 года он, имея при себе автомат Калашникова и боеприпасы к нему, проник в Курскую область, где оказал вооруженное сопротивление законной деятельности военнослужащих ВС РФ.
ГрузияКурская областьМосква
 
 
