Главе "Ростовводоканала" вынесли приговор за разглашение гостайны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к одному году и шести месяцам колонии-поселения генерального директора АО "Ростовводоканал" Евгения Юркина за разглашение гостайны, сообщает УФСБ России по Ростовской области.