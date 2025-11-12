Рейтинг@Mail.ru
Главе "Ростовводоканала" вынесли приговор за разглашение гостайны
12:04 12.11.2025
Главе "Ростовводоканала" вынесли приговор за разглашение гостайны
Ростовский областной суд приговорил к одному году и шести месяцам колонии-поселения генерального директора АО "Ростовводоканал" Евгения Юркина за разглашение... РИА Новости, 12.11.2025
россия, ростовская область, ростов-на-дону, ростовский областной суд, общество
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Ростовский областной суд, Общество
Главе "Ростовводоканала" вынесли приговор за разглашение гостайны

Статуя богини Фемиды . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к одному году и шести месяцам колонии-поселения генерального директора АО "Ростовводоканал" Евгения Юркина за разглашение гостайны, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
Оперативники установили, что Юркин направил несекретной почтой в адрес министерства ЖКХ Ростовской области комплект документов, в котором содержались сведения, составляющие государственную тайну, - информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. В результате сведения, составляющие гостайну стали достоянием лица, не имеющего допуск к подобной информации.
Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны".
"Ростовским областным судом Юркин признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
