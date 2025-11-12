Мосгорсуд оставил в СИЗО депутата ДНР Бондаренко

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко по делу о растрате 14 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.

Бондаренко и её защита в ходе заседания просили избрать более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста или залога в размере 5 миллионов рублей. Адвокат также утверждал, что вина Бондаренко во вменяемых преступлениях не доказана.

Сама женщина сообщила суду, что ей вменяется растрата на 14 миллионов рублей, тогда как она оказала помощь фронту на "сотни миллионов рублей".

"Я с первых дней проведения СВО оказываю помощь нашему фронту, приезжала с гуманитарной помощью в те места, в которые не все мужчины готовы были поехать. Помогла фронту техникой – это машины, мотоциклы, квадроциклы, дроны, огнетушители, оказывала помощь госпиталям, в том числе военным", - заявила обвиняемая по видеосвязи из СИЗО.

Бондаренко подчеркнула, что первый раз её допросили в апреле, с тех пор она даже не думала скрываться от следствия. Депутат также считает, что ее оговорили.

Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко до 24 ноября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.

В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики , заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

Бондаренко - уроженка Курска , была избрана в парламент ДНР в 2023 году.

Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств – 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.