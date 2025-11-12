Жителю Нижнего Тагила, намеренно сбившему человека, вынесли приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Житель Нижнего Тагила Свердловской области, поссорившись с женой, решил совершить преступление, чтобы сесть в тюрьму, и намеренно сбил человека на своей машине, суд назначил ему 9 лет и 11 месяцев колонии, сообщает пресс-служба Житель Нижнего Тагила Свердловской области, поссорившись с женой, решил совершить преступление, чтобы сесть в тюрьму, и намеренно сбил человека на своей машине, суд назначил ему 9 лет и 11 месяцев колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что 31 августа 2024 года в утреннее время местный житель, 1985 г.р., после ссоры с супругой решил совершить преступление, чтобы его привлекли к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Управляя автомобилем на трассе Екатеринбург-Серов, подсудимый умышленно нарушал правила дорожного движения, а увидев переходящую по пешеходному переходу женщину, увеличил скорость и совершил умышленный наезд на нее, от чего та скончалась на месте. Суд признал его виновным в убийстве.