Жителю Нижнего Тагила, намеренно сбившему человека, вынесли приговор
Жителю Нижнего Тагила, намеренно сбившему человека, вынесли приговор - РИА Новости, 12.11.2025
Жителю Нижнего Тагила, намеренно сбившему человека, вынесли приговор
Житель Нижнего Тагила Свердловской области, поссорившись с женой, решил совершить преступление, чтобы сесть в тюрьму, и намеренно сбил человека на своей машине, РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:40:00+03:00
2025-11-12T09:40:00+03:00
2025-11-12T09:40:00+03:00
нижний тагил
свердловская область
происшествия
нижний тагил
свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости.
Житель Нижнего Тагила Свердловской области, поссорившись с женой, решил совершить преступление, чтобы сесть в тюрьму, и намеренно сбил человека на своей машине, суд назначил ему 9 лет и 11 месяцев колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры
региона.
"В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что 31 августа 2024 года в утреннее время местный житель, 1985 г.р., после ссоры с супругой решил совершить преступление, чтобы его привлекли к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Управляя автомобилем на трассе Екатеринбург-Серов, подсудимый умышленно нарушал правила дорожного движения, а увидев переходящую по пешеходному переходу женщину, увеличил скорость и совершил умышленный наезд на нее, от чего та скончалась на месте. Суд признал его виновным в убийстве.
"Пригородный районный суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.