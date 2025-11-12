Рейтинг@Mail.ru
Жителя Приморья осудят по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ - РИА Новости, 12.11.2025
08:05 12.11.2025
Жителя Приморья осудят по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ
Жителя Приморья осудят по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ
Житель приморской Находки предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.11.2025
находка
приморский край
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
общество
находка
приморский край
владивосток
находка, приморский край, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура, общество
Находка, Приморский край, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИС Новости. Житель приморской Находки предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Приморский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Находки… Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ноябре 2023 года, планируя убыть на пассажирском пароме из Владивостока в одну из стран Азии, мужчина взял с собой препараты, содержащие прегабалин и трамадол, свободный оборот которых на территории РФ запрещен.
Как сообщает надзорное ведомство, часть таблеток он купил по выписанному для него рецепту врача-нарколога, часть – нелегально приобрел у неизвестного лица в Находке. Все капсулы он поместил в аптечку с другими лекарствами, спрятал в дорожную сумку и пересек границу без обязательного декларирования.
Он обвиняется по части 1 статьи 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ).
Обвиняемый задержан в ходе таможенного досмотра. В настоящий момент идет расследование по факту реализации поддельных документов.
НаходкаПриморский крайВладивостокДальневосточная транспортная прокуратураОбщество
 
 
