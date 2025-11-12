https://ria.ru/20251112/sud-2054382900.html
Жителя Приморья осудят по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ
Жителя Приморья осудят по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ - РИА Новости, 12.11.2025
Жителя Приморья осудят по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ
Житель приморской Находки предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:05:00+03:00
2025-11-12T08:05:00+03:00
2025-11-12T08:05:00+03:00
находка
приморский край
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251110/domodedovo-2053926841.html
https://ria.ru/20251107/zabaykale-2053349197.html
находка
приморский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, приморский край, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура, общество
Находка, Приморский край, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура, Общество
Жителя Приморья осудят по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ
Жителя приморской Находки осудят за контрабанду сильнодействующих веществ