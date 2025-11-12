Рейтинг@Mail.ru
06:56 12.11.2025
Суд не стал рассматривать протокол на кинокритика Барабаш*
Дарья Буймова
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)
Суд не стал рассматривать протокол на кинокритика Барабаш*

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд не стал рассматривать протокол на находящуюся в розыске по делу о фейках об армии кинокритика Екатерину Барабаш* за отказ предоставить в Минюст сведения об иноагентской деятельности, свидетельствуют данные суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела должностному лицу", - сказано в материалах.
Согласно законодательству, суд может принять такое решение, если в материалах есть нарушения. После их устранения протокол может быть снова направлен в суд.
Ранее в суде зарегистрировали два протокола на Барабаш*. Второй протокол по иноагентской статье суд рассмотрит в конце ноября.
В отношении кинокритика возбуждено уголовное дело о распространении фейков об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В феврале Дорогомиловский суд Москвы отправил Барабаш под домашний арест. В апреле сообщалось, что она нарушила условия домашнего ареста и скрылась. Пушкинский городской суд Московской области изменил Барабаш меру пресечения на заключение под стражу заочно, ее объявили в розыск.
Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, производство по уголовному делу в отношении Барабаш* было приостановлено.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в запрещенной и признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook** с ложной информацией о действиях ВС РФ.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявляли в ГСУСК по Москве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
