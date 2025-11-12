Жалобы на решение по иску к экс-мэру Владивостока поступили в суд

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Жалобы на решение по первому иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, которым с них взыскано свыше 590 миллионов рублей и недвижимость, поступили в суд первой инстанции, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
"В суд первой инстанции поступили жалобы по первому иску. Нужно соблюсти все процедуры, такие как срок для принесения возражений, потом дело направят в краевой суд", - сказала Оленева.
В июле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В суде РИА Новости сообщали, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.
В октябре Ленинский районный суд Владивостока по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.