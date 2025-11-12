Рейтинг@Mail.ru
Жалобы на решение по иску к экс-мэру Владивостока поступили в суд - РИА Новости, 12.11.2025
02:19 12.11.2025
Жалобы на решение по иску к экс-мэру Владивостока поступили в суд
Жалобы на решение по иску к экс-мэру Владивостока поступили в суд
Жалобы на решение по первому иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, которым с них взыскано... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия
владивосток
россия
таиланд
генеральная прокуратура рф
госдума рф
владивосток
россия
таиланд
происшествия, владивосток, россия, таиланд, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Таиланд, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Жалобы на решение по первому иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, которым с них взыскано свыше 590 миллионов рублей и недвижимость, поступили в суд первой инстанции, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
"В суд первой инстанции поступили жалобы по первому иску. Нужно соблюсти все процедуры, такие как срок для принесения возражений, потом дело направят в краевой суд", - сказала Оленева.
В июле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В суде РИА Новости сообщали, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.
В октябре Ленинский районный суд Владивостока по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
ПроисшествияВладивостокРоссияТаиландГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
