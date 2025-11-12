Жалобы на решение по иску к экс-мэру Владивостока поступили в суд

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Жалобы на решение по первому иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, которым с них взыскано свыше 590 миллионов рублей и недвижимость, поступили в суд первой инстанции, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.