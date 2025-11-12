Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве начнет слушать дело двух фигурантов о поставках бронежилетов - РИА Новости, 12.11.2025
00:40 12.11.2025
Суд в Москве начнет слушать дело двух фигурантов о поставках бронежилетов
Суд в Москве начнет слушать дело двух фигурантов о поставках бронежилетов - РИА Новости, 12.11.2025
Суд в Москве начнет слушать дело двух фигурантов о поставках бронежилетов
Мещанский суд Москвы начнет слушать уголовное дело двух фигурантов о хищении при поставках некачественных бронежилетов, за которое ранее был осужден глава ГК... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд в Москве начнет слушать дело двух фигурантов о поставках бронежилетов

Суд начнет слушать дело двух фигурантов о хищении при поставках бронежилетов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы начнет слушать уголовное дело двух фигурантов о хищении при поставках некачественных бронежилетов, за которое ранее был осужден глава ГК "Пикет", сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 15.00.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Предварительное расследование дела о некачественных бронежилетах завершено
1 марта, 03:36
Как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты выскажут свое отношение к нему. На прошлом заседании суд не смог приступить к рассмотрению из-за несвоевременного уведомления подсудимых о дате.
На скамье подсудимых финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова и начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко.
Ранее суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей другого фигуранта - генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны и взыскал с него 2,4 миллиарда рублей.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. В суде было установлено, что ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.
Антонову и Есипова в октябре прошлого года Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам колонии по другому делу за незаконную банковскую деятельность.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО
4 июня, 07:31
 
ПроисшествияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
