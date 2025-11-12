Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья - РИА Новости, 12.11.2025
14:09 12.11.2025
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья - РИА Новости, 12.11.2025
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья
Суд в Перми отправил под домашний арест экс-министра здравоохранения края Вадима Плотникова, который обвиняется в том, что в должности главврача тубдиспансера... РИА Новости, 12.11.2025
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья

УФА, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Перми отправил под домашний арест экс-министра здравоохранения края Вадима Плотникова, который обвиняется в том, что в должности главврача тубдиспансера получил взятку домом и участком на сумму более 17 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило о задержании бывшего главного врача тубдиспансера Перми Вадима Плотникова, обвиняемого в получении от коммерсанта взятки жилым домом и участком на сумму более 17 миллионов рублей. Отмечалось, что взятка была получена за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинских препаратов.
"Плотникова отправили под домашний арест до 8 января", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Пермского края.
Решение выносил Свердловский районный суд Перми.
Плотников возглавлял пермский минздрав в 2016-2017 годах.
