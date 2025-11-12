Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья

УФА, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Перми отправил под домашний арест экс-министра здравоохранения края Вадима Плотникова, который обвиняется в том, что в должности главврача тубдиспансера получил взятку домом и участком на сумму более 17 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.