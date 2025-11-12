https://ria.ru/20251112/sud--2054474013.html
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья - РИА Новости, 12.11.2025
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья
Суд в Перми отправил под домашний арест экс-министра здравоохранения края Вадима Плотникова, который обвиняется в том, что в должности главврача тубдиспансера...
Суд отправил под домашний арест экс-главу минздрава Прикамья
