Стармер вызывает негодование британцев, заявил Пушков - РИА Новости, 12.11.2025
11:37 12.11.2025 (обновлено: 11:44 12.11.2025)
Стармер вызывает негодование британцев, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Кир Стармер - неудачный премьер-министр Великобритании, вызывающий негодование британцев своим внимательным... РИА Новости, 12.11.2025
великобритания, кир стармер, алексей пушков, в мире
Великобритания, Кир Стармер, Алексей Пушков, В мире
Стармер вызывает негодование британцев, заявил Пушков

Пушков считает Стармера неудачным премьером, вызывающим негодование британцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Кир Стармер - неудачный премьер-министр Великобритании, вызывающий негодование британцев своим внимательным отношением к мигрантам при презрении к коренным жителям.
"Как сообщает ВВС, британские лейбористы намерены сместить Кира Стармера с поста лидера лейбористов и, соответственно, премьер-министра. Это не вызывает удивления. Стармер - откровенно неудачный премьер, овеянный скандалами, вызывающий негодование британцев своим крайне внимательным отношением к мигрантам при полном презрении к коренным жителям британских островов, их требованиям и интересам. При Стармере вошло уголовное преследование тех, кто публично критикует политику "открытых дверей", из задерживает и запугивает полиция", - написал Пушков в Telegram-канале.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Маск назвал Стармера актером с пустой головой
3 октября, 03:38
Сенатор отметил, что Стармер пытался замолчать скандал о постоянных изнасилованиях молодых британок криминальной бандой пакистанцев.
"Стармер поставил своебразный антирекорд: избранный премьером после удачных для лейбористов последних парламентских выборов", - добавил Пушков.
В конце сентября телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos сообщал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Кроме того, Sky News сослался на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Британии раскрыли, какой подарок Стармер преподнес России
22 сентября, 04:56
 
