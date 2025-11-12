https://ria.ru/20251112/starmer--2054424767.html
Стармер вызывает негодование британцев, заявил Пушков
Стармер вызывает негодование британцев, заявил Пушков - РИА Новости, 12.11.2025
Стармер вызывает негодование британцев, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Кир Стармер - неудачный премьер-министр Великобритании, вызывающий негодование британцев своим внимательным... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:37:00+03:00
2025-11-12T11:37:00+03:00
2025-11-12T11:44:00+03:00
великобритания
кир стармер
алексей пушков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b14eb0fffaf69ee77554408bda20eaed.jpg
https://ria.ru/20251003/mask-2046076814.html
https://ria.ru/20250922/starmer-2043429790.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b72a6611ddd05f707c8d79949a901dd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, кир стармер, алексей пушков, в мире
Великобритания, Кир Стармер, Алексей Пушков, В мире
Стармер вызывает негодование британцев, заявил Пушков
Пушков считает Стармера неудачным премьером, вызывающим негодование британцев
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Кир Стармер - неудачный премьер-министр Великобритании, вызывающий негодование британцев своим внимательным отношением к мигрантам при презрении к коренным жителям.
"Как сообщает ВВС, британские лейбористы намерены сместить Кира Стармера
с поста лидера лейбористов и, соответственно, премьер-министра. Это не вызывает удивления. Стармер - откровенно неудачный премьер, овеянный скандалами, вызывающий негодование британцев своим крайне внимательным отношением к мигрантам при полном презрении к коренным жителям британских островов, их требованиям и интересам. При Стармере вошло уголовное преследование тех, кто публично критикует политику "открытых дверей", из задерживает и запугивает полиция", - написал Пушков
в Telegram-канале
.
Сенатор отметил, что Стармер пытался замолчать скандал о постоянных изнасилованиях молодых британок криминальной бандой пакистанцев.
"Стармер поставил своебразный антирекорд: избранный премьером после удачных для лейбористов последних парламентских выборов", - добавил Пушков.
В конце сентября телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos сообщал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Кроме того, Sky News сослался на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.