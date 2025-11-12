https://ria.ru/20251112/ssha-2054624229.html
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии - РИА Новости, 12.11.2025
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что не в курсе, какие именно гарантии финансовой безопасности президент США Дональд Трамп собирается... РИА Новости, 12.11.2025
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии
Левитт: Белый дом не знает, какие гарантии безопасности Трамп пообещал Венгрии