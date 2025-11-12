Рейтинг@Mail.ru
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ssha-2054624229.html
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии - РИА Новости, 12.11.2025
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что не в курсе, какие именно гарантии финансовой безопасности президент США Дональд Трамп собирается... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:25:00+03:00
2025-11-12T23:25:00+03:00
в мире
венгрия
сша
будапешт
дональд трамп
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251110/orban-2053909500.html
венгрия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, будапешт, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Венгрия, США, Будапешт, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Белый дом не знает, какие гарантии финбезопасности Трамп пообещал Венгрии

Левитт: Белый дом не знает, какие гарантии безопасности Трамп пообещал Венгрии

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что не в курсе, какие именно гарантии финансовой безопасности президент США Дональд Трамп собирается предоставить Венгрии.
Ранее премьер министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп пообещал Будапешту защиту от внешних экономических атак на финансовую систему страны.
"Нет, но я с радостью уточню это в Совете национальной безопасности и вернусь к вам с ответом", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, известны ли ей какие-либо подробности о возможных гарантия для Венгрии.
Орбан и Трамп на прошлой неделе провели встречу в Белом доме, после которой венгерский лидер также заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от американских санкций.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Орбан заявил, что Венгрия не столкнется с санкциями на нефть из России
10 ноября, 11:43
 
В миреВенгрияСШАБудапештДональд ТрампВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала