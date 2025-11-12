https://ria.ru/20251112/ssha-2054618783.html
В Белом доме опровергли сообщения о строительстве военной базы в Газе
В Белом доме опровергли сообщения о строительстве военной базы в Газе - РИА Новости, 12.11.2025
В Белом доме опровергли сообщения о строительстве военной базы в Газе
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщения, что Соединенные Штаты рассматривают возможность строительства временной военной базы на границе РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:23:00+03:00
2025-11-12T22:23:00+03:00
2025-11-12T22:23:00+03:00
Левитт опровергла сообщения о возможном строительстве военной базы США в Газе