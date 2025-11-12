Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что военных США не будет в Газе - РИА Новости, 12.11.2025
22:04 12.11.2025
Белый дом заявил, что военных США не будет в Газе
Военных США не будет на Ближнем Востоке в контексте Газы, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.11.2025
2025
Новости
в мире, сша, ближний восток
В мире, США, Ближний Восток
Белый дом заявил, что военных США не будет в Газе

Левитт: американских военных не будет на Ближнем Востоке в контексте Газы

© Sarah SilbigerАмериканский флаг в Вашингтоне
Американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Sarah Silbiger
Американский флаг в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Военных США не будет на Ближнем Востоке в контексте Газы, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент ясно дал понять, что он не хочет наших сил на земле в контексте происходящего на Ближнем Востоке", - сказала Левитт на брифинге на вопрос о том, есть ли у США планы по строительству военной базы на границы Газы.
Автомобили с освобожденными из сектора Газа заложниками на военной базе недалеко от Рейма на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СМИ: план Трампа по Газе может сорваться из-за сложностей с реализацией
11 ноября, 16:52
 
