Белый дом заявил, что военных США не будет в Газе
Белый дом заявил, что военных США не будет в Газе - РИА Новости, 12.11.2025
Белый дом заявил, что военных США не будет в Газе
Военных США не будет на Ближнем Востоке в контексте Газы, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.11.2025
Белый дом заявил, что военных США не будет в Газе
Левитт: американских военных не будет на Ближнем Востоке в контексте Газы