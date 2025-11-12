https://ria.ru/20251112/ssha-2054614960.html
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами - РИА Новости, 12.11.2025
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами
США и Китай согласовали план по остановке незаконной торговли прекурсорами для производства фентанила, заявил директор ФБР Кэш Патель. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T21:48:00+03:00
2025-11-12T21:48:00+03:00
2025-11-12T21:48:00+03:00
в мире
китай
сша
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5959ef87e4303993297133c9b1366635.jpg
https://ria.ru/20251109/kitaj-2053743910.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_497fc4ed52cefa3998e43e658cd14c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, кэш патель, фбр
В мире, Китай, США, Кэш Патель, ФБР
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами
Патель: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами