Рейтинг@Mail.ru
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ssha-2054614960.html
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами - РИА Новости, 12.11.2025
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами
США и Китай согласовали план по остановке незаконной торговли прекурсорами для производства фентанила, заявил директор ФБР Кэш Патель. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T21:48:00+03:00
2025-11-12T21:48:00+03:00
в мире
китай
сша
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5959ef87e4303993297133c9b1366635.jpg
https://ria.ru/20251109/kitaj-2053743910.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_497fc4ed52cefa3998e43e658cd14c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, кэш патель, фбр
В мире, Китай, США, Кэш Патель, ФБР
Глава ФБР: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами

Патель: США и КНР согласовали план по остановке торговли прекурсорами

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США и Китай согласовали план по остановке незаконной торговли прекурсорами для производства фентанила, заявил директор ФБР Кэш Патель.
"Китайское правительство согласилось с планом по остановке прекурсоров для производства фентанила", - сказал Патель на брифинге.
Он отметил, что это произошло во время его поездки в Китай, которая стала первой поездкой главы ФБР в Китай за более чем десять лет.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения
9 ноября, 07:13
 
В миреКитайСШАКэш ПательФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала