СМИ: переименование Минобороны США может обойтись в два миллиарда долларов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Переименование министерства обороны США в министерство войны может обойтись в 2 миллиарда долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шесть источников.
"Директива президента Дональда Трампа переименовать название министерства обороны в министерство войны может стоить целых 2 миллиарда долларов... Изменение названия, которое должно быть одобрено конгрессом, потребовало бы замены тысяч знаков, плакатов, бланков и значков, как и других предметов на американских военных объектах по всему миру, на которых упоминается министерство обороны", - говорится в публикации со ссылкой на четыре источника среди сотрудников сената от обеих партий и еще двух человек, ознакомленных с потенциальными затратами.
По словам собеседников телеканала, только новые бланки и таблички обойдутся приблизительно в миллиард долларов. Источники также отмечают, что большой статьей расходов будет переписывание электронных кодов вебсайтов и программных обеспечений.
Ранее опрос, проведенный компанией YouGov и опубликованный в начале октября, показал, что подавляющее большинство американцев - 72% - по-прежнему предпочитают называть Пентагон министерством обороны, а не министерством войны.
В сентябре Трамп решил переименовать минобороны в министерство войны. Прошлое название он счел либеральным, новое – "более подходящее, учитывая положение дел в мире".