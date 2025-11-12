В американском сенате предложили сменить лидера демократов

"Сенату решать, кто это будет … но много динамичных, молодых, новых членов", - заключил он.

В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.

В связи с этим Шумер подвергается критике со стороны левого крыла демократов за то, что он якобы позволил этому процессу продвинуться вперед, не добившись значительных уступок от республиканцев. Некоторые законодатели от Демпартии уже требуют смену лидерства.