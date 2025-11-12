Рейтинг@Mail.ru
В американском сенате предложили сменить лидера демократов - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ssha-2054368146.html
В американском сенате предложили сменить лидера демократов
В американском сенате предложили сменить лидера демократов - РИА Новости, 12.11.2025
В американском сенате предложили сменить лидера демократов
Демократической партии США необходимо сменить своего лидера в сенате Чака Шумера на новое лицо, поскольку он не представляет собой будущее своей партии, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T03:40:00+03:00
2025-11-12T03:40:00+03:00
в мире
сша
мэриленд
массачусетс
чак шумер
элизабет уоррен
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045575698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1da75952475b60f5133d1a3c7875c51.jpg
https://ria.ru/20251111/politolog-2054320195.html
https://ria.ru/20251111/tramp-2054071807.html
сша
мэриленд
массачусетс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045575698_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_393e949380acdfe6d9c6ef0e327289e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мэриленд, массачусетс, чак шумер, элизабет уоррен, дональд трамп
В мире, США, Мэриленд, Массачусетс, Чак Шумер, Элизабет Уоррен, Дональд Трамп
В американском сенате предложили сменить лидера демократов

Конгрессмен Кханна призвал сменить партийного лидера в сенате США Шумера

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Демократической партии США необходимо сменить своего лидера в сенате Чака Шумера на новое лицо, поскольку он не представляет собой будущее своей партии, заявил в эфире телеканала Fox News член палаты представителей, также демократ Ро Кханна.
"На мой взгляд, необходим кто-то новый. Шумер находится там уже так много лет … я не считаю, что так выглядит будущее партии", - сообщил он.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Американский политолог оценил компромисс в сенате США по шатдауну
Вчера, 19:37
В качестве возможных альтернатив Кханна предложил своим однопартийцам рассмотреть различные кандидатуры, включая сената от Мэриленда Вана Холлена, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен или сенатора от Миннесоты Эми Клобучар.
"Сенату решать, кто это будет … но много динамичных, молодых, новых членов", - заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер раньше был талантливым человеком, но растерял свой талант.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
В связи с этим Шумер подвергается критике со стороны левого крыла демократов за то, что он якобы позволил этому процессу продвинуться вперед, не добившись значительных уступок от республиканцев. Некоторые законодатели от Демпартии уже требуют смену лидерства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что Шумер потерял свой талант
Вчера, 04:33
 
В миреСШАМэрилендМассачусетсЧак ШумерЭлизабет УорренДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала