В американском сенате предложили сменить лидера демократов
2025-11-12T03:40:00+03:00
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости.
Демократической партии США необходимо сменить своего лидера в сенате Чака Шумера на новое лицо, поскольку он не представляет собой будущее своей партии, заявил в эфире телеканала Fox News
член палаты представителей, также демократ Ро Кханна.
"На мой взгляд, необходим кто-то новый. Шумер
находится там уже так много лет … я не считаю, что так выглядит будущее партии", - сообщил он.
В качестве возможных альтернатив Кханна предложил своим однопартийцам рассмотреть различные кандидатуры, включая сената от Мэриленда
Вана Холлена, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен
или сенатора от Миннесоты Эми Клобучар.
"Сенату решать, кто это будет … но много динамичных, молодых, новых членов", - заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер раньше был талантливым человеком, но растерял свой талант.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
В связи с этим Шумер подвергается критике со стороны левого крыла демократов за то, что он якобы позволил этому процессу продвинуться вперед, не добившись значительных уступок от республиканцев. Некоторые законодатели от Демпартии уже требуют смену лидерства.