Верховный суд США продлил приостановку выплат продовольственных талонов

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. В США Верховный суд продлил приостановку выплат продовольственных талонов населению до четверга на фоне шатдауна, следует из решения.

При этом сейчас в палате представителей продолжают рассматривать законопроект, который позволит положить конец самому длинному в истории страны прекращению работы правительственных учреждений, передает корреспондент РИА Новости.