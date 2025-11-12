https://ria.ru/20251112/ssha-2054360990.html
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон приведет к присяге с опозданием в семь недель конгрессвумен-демократа Аделиту Грихалву, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.11.2025
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием из-за шатдауна
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон приведет к присяге с опозданием в семь недель конгрессвумен-демократа Аделиту Грихалву, говорится в сообщении офиса руководителя законодательного органа.
"В среду, 12 ноября, спикер Джонсон
проведет церемонию по приведению к присяге избранного представителя Грихалву", - говорится в сообщении.
Дополнительные выборы Грихалва выиграла в сентябре, они проводились, чтобы решить судьбу мандата скончавшегося отца, конгрессмена Рауля Грихалвы. Он тоже был демократом, поэтому расстановка сил в палате не поменялась, у республиканцев по-прежнему достаточное для одобрения большинства инициатив простое большинство. Приведение Грихалвы к присяге откладывалось семь недель после выборов, спикер палаты представителей распускал законодателей на фоне проблем с согласованием бюджета, которые привели к перебоям в работе правительства.
В среду, как ожидается, палата представителей рассмотрит одобренный сенатом проект бюджета. После утверждения конгрессом документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу
и правительство возобновит работу.