Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием

Дополнительные выборы Грихалва выиграла в сентябре, они проводились, чтобы решить судьбу мандата скончавшегося отца, конгрессмена Рауля Грихалвы. Он тоже был демократом, поэтому расстановка сил в палате не поменялась, у республиканцев по-прежнему достаточное для одобрения большинства инициатив простое большинство. Приведение Грихалвы к присяге откладывалось семь недель после выборов, спикер палаты представителей распускал законодателей на фоне проблем с согласованием бюджета, которые привели к перебоям в работе правительства.