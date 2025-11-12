Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ssha-2054360990.html
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием - РИА Новости, 12.11.2025
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон приведет к присяге с опозданием в семь недель конгрессвумен-демократа Аделиту Грихалву, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T01:41:00+03:00
2025-11-12T01:41:00+03:00
в мире
сша
майк джонсон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
https://ria.ru/20251111/shatdaun-2054075986.html
https://ria.ru/20251111/tramp-2054068494.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп
Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием

Конгрессвумен-демократа Грихалву приведут к присяге с опозданием из-за шатдауна

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон приведет к присяге с опозданием в семь недель конгрессвумен-демократа Аделиту Грихалву, говорится в сообщении офиса руководителя законодательного органа.
"В среду, 12 ноября, спикер Джонсон проведет церемонию по приведению к присяге избранного представителя Грихалву", - говорится в сообщении.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Сенат США официально поддержал законопроект, позволяющий прекратить шатдаун
Вчера, 05:40
Дополнительные выборы Грихалва выиграла в сентябре, они проводились, чтобы решить судьбу мандата скончавшегося отца, конгрессмена Рауля Грихалвы. Он тоже был демократом, поэтому расстановка сил в палате не поменялась, у республиканцев по-прежнему достаточное для одобрения большинства инициатив простое большинство. Приведение Грихалвы к присяге откладывалось семь недель после выборов, спикер палаты представителей распускал законодателей на фоне проблем с согласованием бюджета, которые привели к перебоям в работе правительства.
В среду, как ожидается, палата представителей рассмотрит одобренный сенатом проект бюджета. После утверждения конгрессом документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу и правительство возобновит работу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил о работе над законом, отменяющим шатдаун
Вчера, 03:31
 
В миреСШАМайк ДжонсонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала