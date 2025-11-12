https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054379174.html
Российские операторы БПЛА не дают восстановить переправы ВСУ под Купянском
Российские операторы БПЛА не дают восстановить переправы ВСУ под Купянском
Российские операторы БПЛА не дают восстановить переправы ВСУ под Купянском
Российские операторы БПЛА группировки войск "Запад" не дают восстанавливать основные переправы ВСУ под Купянском, сообщил РИА Новости разведчик группировки... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
Российские операторы БПЛА не дают восстановить переправы ВСУ под Купянском
ВС России не дают ВСУ переправиться через Оскол на Купянском направлении