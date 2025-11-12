https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054373208.html
ВС России уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ на окраинах Купянска
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили два пикапа и два бронеавтомобиля ВСУ на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.11.2025
Дроны группировки "Запад" уничтожили Humvee и "Козак" ВСУ на окраинах Купянска