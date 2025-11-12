Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ на окраинах Купянска - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 12.11.2025
ВС России уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ на окраинах Купянска
ВС России уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ на окраинах Купянска
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили два пикапа и два бронеавтомобиля ВСУ на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.11.2025
ВС России уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ на окраинах Купянска

Дроны группировки "Запад" уничтожили Humvee и "Козак" ВСУ на окраинах Купянска

Сожженная военная техника ВСУ
Сожженная военная техника ВСУ
© РИА Новости / Александр Харченко
Сожженная военная техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили два пикапа и два бронеавтомобиля ВСУ на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" на южных окраинах Купянска в Харьковской области с помощью средств воздушной разведки выявляют автомобили и бронетехнику с личным составом ВСУ, которые предпринимают попытки деблокировать окруженных в городе украинских боевиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью ударных дронов-камикадзе российские расчеты БПЛА срывают попытки проведения ротаций и делают невозможным подвоз боеприпасов на позиции противника.
"Прямыми попаданиями FPV-дронов уничтожено два пикапа, бронеавтомобиль Humvee, производства США и украинский бронеавтомобиль "Козак", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
