ВС России продвинулись в Запорожской области на пять километров

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Сладкого в Запорожской области продвинулись на пять километров, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Сладкого ведомство сообщило 10 ноября.

"Штурмовые подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", развивая наступление с рубежей освобождённой Успеновки, стремительным броском вклинились в глубину обороны противника на расстояние до пяти километров и освободили населённый пункт Сладкое", - говорится в сообщении.