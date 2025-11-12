https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054373032.html
ВС России продвинулись в Запорожской области на пять километров
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Сладкого в Запорожской области продвинулись на пять километров, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
россия
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Сладкого в Запорожской области продвинулись на пять километров, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Сладкого ведомство сообщило 10 ноября.
"Штурмовые подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", развивая наступление с рубежей освобождённой Успеновки, стремительным броском вклинились в глубину обороны противника на расстояние до пяти километров и освободили населённый пункт Сладкое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под контроль воинов-приморцев перешёл укреплённый район противника площадью свыше 10 квадратных километров, насыщенный опорными пунктами и инженерными заграждениями. В ходе боёв они уничтожили более 15 единиц бронетехники.