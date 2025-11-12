Рейтинг@Mail.ru
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 12.11.2025
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении
Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинских подразделений на купянском направлении в зоне... РИА Новости, 12.11.2025
Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении

Расчет "Урагана" группировки "Запад" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинских подразделений на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию подразделений ВСУ и уничтожил бронированную технику западного производства на купянском направлении зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью воздушной разведки военнослужащие обнаружили скопление личного состава и вооружения ВСУ. Данные о местонахождении целей были переданы на артиллерийский командный пункт, после чего расчет РСЗО "Ураган" занял огневую позицию, подготовил боевую машину к стрельбе и выполнил точный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами с расстояния более 30 километров. Все цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
