Расчет РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинских подразделений на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию подразделений ВСУ и уничтожил бронированную технику западного производства на купянском направлении зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью воздушной разведки военнослужащие обнаружили скопление личного состава и вооружения ВСУ. Данные о местонахождении целей были переданы на артиллерийский командный пункт, после чего расчет РСЗО "Ураган" занял огневую позицию, подготовил боевую машину к стрельбе и выполнил точный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами с расстояния более 30 километров. Все цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18