Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 12.11.2025
Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске
Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске
ВСУ, лишенные свободы маневра и прижатые к реке Оскол в Купянске, оказавшись под огнем артиллеристов и операторов беспилотников группировки войск РФ "Запад"... РИА Новости, 12.11.2025
Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске

В Купянске непреодолимой преградой и ловушкой для ВСУ стала река Оскол

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ, лишенные свободы маневра и прижатые к реке Оскол в Купянске, оказавшись под огнем артиллеристов и операторов беспилотников группировки войск РФ "Запад" несут значительные потери, рассказал РИА Новости командир одного из разведподраздений группировки.
"В Купянске украинские силы оказались в крайне неудобной оперативной ситуации, река Оскол стала для противника, для них преградой. Украинские силы прижаты к водному рубежу, что лишает их свободы маневра и делает удобной мишенью для нашей артиллерии и БПЛА", - рассказал разведчик.
По словам разведчика, украинские силы уперлись в реку, обороняются на невыгодных позициях, что значительно ограничивает их возможности по переброске резервов, к снабжению и отступлению.
"Фактически остатки ВСУ заблокированы, попали в своеобразную тактическую ловушку, уперлись в Оскол", - добавил собеседник агентства.
