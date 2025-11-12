https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054371355.html
Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске
Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске - РИА Новости, 12.11.2025
Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске
ВСУ, лишенные свободы маневра и прижатые к реке Оскол в Купянске, оказавшись под огнем артиллеристов и операторов беспилотников группировки войск РФ "Запад"... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T04:39:00+03:00
2025-11-12T04:39:00+03:00
2025-11-12T04:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147967_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_4b978081d418982e0a2c08fd5a6a3fb5.jpg
https://ria.ru/20251111/uslovie-2054144216.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147967_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_1aca1f621a2bb02b3985bf8f848a1620.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске
В Купянске непреодолимой преградой и ловушкой для ВСУ стала река Оскол
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ, лишенные свободы маневра и прижатые к реке Оскол в Купянске, оказавшись под огнем артиллеристов и операторов беспилотников группировки войск РФ "Запад" несут значительные потери, рассказал РИА Новости командир одного из разведподраздений группировки.
"В Купянске украинские силы оказались в крайне неудобной оперативной ситуации, река Оскол стала для противника, для них преградой. Украинские силы прижаты к водному рубежу, что лишает их свободы маневра и делает удобной мишенью для нашей артиллерии и БПЛА", - рассказал разведчик.
По словам разведчика, украинские силы уперлись в реку, обороняются на невыгодных позициях, что значительно ограничивает их возможности по переброске резервов, к снабжению и отступлению.
"Фактически остатки ВСУ
заблокированы, попали в своеобразную тактическую ловушку, уперлись в Оскол", - добавил собеседник агентства.