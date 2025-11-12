Разведчик рассказал о ловушке для ВСУ в Купянске

ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ, лишенные свободы маневра и прижатые к реке Оскол в Купянске, оказавшись под огнем артиллеристов и операторов беспилотников группировки войск РФ "Запад" несут значительные потери, рассказал РИА Новости командир одного из разведподраздений группировки.

"В Купянске украинские силы оказались в крайне неудобной оперативной ситуации, река Оскол стала для противника, для них преградой. Украинские силы прижаты к водному рубежу, что лишает их свободы маневра и делает удобной мишенью для нашей артиллерии и БПЛА", - рассказал разведчик.

По словам разведчика, украинские силы уперлись в реку, обороняются на невыгодных позициях, что значительно ограничивает их возможности по переброске резервов, к снабжению и отступлению.