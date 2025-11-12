https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054366152.html
Российские разведчики провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
Российские разведчики провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском - РИА Новости, 12.11.2025
Российские разведчики провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
Бойцы подразделения разведки группировки войск "Южная" 3-й общевойсковой армии России провели успешную операцию по уничтожению позиции ВСУ в тылу под Северском... РИА Новости, 12.11.2025
Уничтожение позиции ВСУ в тылу под Северском в ДНР
Бойцы подразделения разведки группировки "Южная" 3-й общевойсковой армии провели успешную операцию по уничтожению позиции ВСУ в тылу под Северском в ДНР. Корреспондент РИА Новости по видеотрансляции с БПЛА наблюдал за работой разведгруппы. После того, как украинские военные отказались сложить оружие, российские бойцы уничтожили их позиции.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
Российские разведчики уничтожили позиции ВСУ в тылу под Северском
ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы подразделения разведки группировки войск "Южная" 3-й общевойсковой армии России провели успешную операцию по уничтожению позиции ВСУ в тылу под Северском в ДНР, рассказал РИА Новости участник событий.
Корреспондент агентства по видеотрансляции с БПЛА наблюдал за работой военных. После того, как украинские солдаты отказались сложить оружие, российские бойцы провели операцию по уничтожению позиции.
"Мы таким образом держим противника "в тонусе". Он должен понимать, что у себя в тылу мы его в любой момент можем настигнуть", — сказал один из участников операции.
Он пояснил, что успех операции удалось обеспечить с помощью тщательной подготовки.
"За ними (военнослужащими ВСУ
. — Прим. ред.) долго наблюдали и готовились. После определенной подготовки и отработки на полигоне чётко и быстро уничтожили ВСУ в их норе (блиндаже. — Прим. ред.), предварительно предложили им сдаться после чего ушли спокойно к себе", — добавил разведчик.
По его словам, перед операцией бойцы выявили точное число личного состава противника, его маршруты и время передвижения. Как отметил разведчик, такие диверсионные действия серьезно подрывают моральный дух ВСУ.
Северск находится на северо-востоке ДНР недалеко от Славянска. Этот город входит в зону ответственности группировки войск "Юг".
По данным Минобороны, за сутки потери противника в боях с ней составили более 185 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились танка, трех боевых бронированных машин, 12 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.