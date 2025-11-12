Российские разведчики провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы подразделения разведки группировки войск "Южная" 3-й общевойсковой армии России провели успешную операцию по уничтожению позиции ВСУ в тылу под Северском в ДНР, рассказал РИА Новости участник событий.

Корреспондент агентства по видеотрансляции с БПЛА наблюдал за работой военных. После того, как украинские солдаты отказались сложить оружие, российские бойцы провели операцию по уничтожению позиции.

"Мы таким образом держим противника "в тонусе". Он должен понимать, что у себя в тылу мы его в любой момент можем настигнуть", — сказал один из участников операции.

Он пояснил, что успех операции удалось обеспечить с помощью тщательной подготовки.

« "За ними (военнослужащими ВСУ . — Прим. ред.) долго наблюдали и готовились. После определенной подготовки и отработки на полигоне чётко и быстро уничтожили ВСУ в их норе (блиндаже. — Прим. ред.), предварительно предложили им сдаться после чего ушли спокойно к себе", — добавил разведчик.

По его словам, перед операцией бойцы выявили точное число личного состава противника, его маршруты и время передвижения. Как отметил разведчик, такие диверсионные действия серьезно подрывают моральный дух ВСУ.

Северск находится на северо-востоке ДНР недалеко от Славянска. Этот город входит в зону ответственности группировки войск "Юг".