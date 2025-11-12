https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054361146.html
Российские разведчики контролируют подъезды ВСУ к Северску
Российские разведчики контролируют подъезды ВСУ к Северску
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Южная" 3-й общевойсковой армии ведут постоянную охоту за техникой и пехотой ВСУ на подъездах к Северску, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Метакс".
"Работаем в зоне ответственности Северска
, контролируем подступы (к городу - ред.), сегодня утром была уничтожена машина с личным составом", - сказал "Метакс".
По его словам, украинские военнослужащие используют для подвоза легковые внедорожники.
"Основные цели - это автотранспорт, мы уничтожаем все подвозы (машины с продовольствием и боекомплектом - ред.), какие только можно, чтобы нашим парням на линии боевого соприкосновения было легче, чтобы они (ВСУ
- ред.) не делали подвозы боеприпасов и продовольствия", - добавил разведчик.
По его словам, уничтожая противника еще на подступах к городу, разведчики облегчают работу российским штурмовикам. "Мы помогаем штурмовым подразделениям успешно зачищать позиции противника", - добавил он.