https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054358401.html
ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении
ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении
Передовой пункт управления и англоговорящие наемники ВСУ уничтожены на харьковском направлении СВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T01:07:00+03:00
2025-11-12T01:07:00+03:00
2025-11-12T01:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053875024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9050b1cd3ea693a046af7e602e3391c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053875024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_852be43a9cbef86bbb203d44e3b0028a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении
ВС России уничтожили передовой пункт управления ВСУ на Харьковском направлении