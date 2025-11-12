Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 12.11.2025 (обновлено: 01:08 12.11.2025)
ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении
ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении
луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении

ВС России уничтожили передовой пункт управления ВСУ на Харьковском направлении

Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Передовой пункт управления и англоговорящие наемники ВСУ уничтожены на харьковском направлении СВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев, ссылаясь на свои источники.
По его словам, "удару подверглась база наемников".
"Уничтожен передовой пункт управления и уничтожены... англоговорящие (наемники - ред.)", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
