В Карачаево-Черкесии завершили операцию по спасению трех туристов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Операция по спасению трех туристов из состава незарегистрированной группы, которые сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии, завершена, пострадавшие переданы врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Как сообщало ведомство, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы. На помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости. Отмечалось, что группа не была зарегистрирована в МЧС.