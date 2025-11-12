Рейтинг@Mail.ru
16:10 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/spasenie-2054519610.html
2025-11-12T16:10:00+03:00
2025-11-12T16:10:00+03:00
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карачаево-Черкесии завершили операцию по спасению трех туристов

В КЧР спасли трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Махарском ущелье

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Операция по спасению трех туристов из состава незарегистрированной группы, которые сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии, завершена, пострадавшие переданы врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как сообщало ведомство, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы. На помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости. Отмечалось, что группа не была зарегистрирована в МЧС.
«
"В сопровождении спасателей МЧС с высоты 2900 метров туристическая группа была доставлена к вертолету, который эвакуировал их на турбазу в районе ущелья Махарское. Пострадавшие переданы медикам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего в операции по спасению были задействованы 15 человек.
