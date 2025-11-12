Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ - РИА Новости, 12.11.2025
15:42 12.11.2025
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ - РИА Новости, 12.11.2025
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ
Решение правительства Молдавии выйти из ряда ключевых соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) продиктовано политической конъюнктурой и... РИА Новости, 12.11.2025
в мире, молдавия, кишинев, россия, александр волошин, майя санду, снг, содружество , евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Александр Волошин, Майя Санду, СНГ, Содружество , Евразийский экономический союз
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ

Волошин: решение Молдавии выйти из СНГ продиктовано политической конъюнктурой

© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Решение правительства Молдавии выйти из ряда ключевых соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) продиктовано политической конъюнктурой и стремлением Кишинева следовать западному антироссийскому курсу, заявил РИА Новости сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
В среду правительство Молдавии одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая договор о безвизовых поездках граждан государств-участников Содружества. Решение также коснулось соглашений о торговом налогообложении, расчетах между организациями, воинских перевозках, экологии, сотрудничестве в области химии и нефтехимии, использовании природного газа в качестве моторного топлива.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Власти Молдавии действуют в рамках русофобской повестки, считает эксперт
11 ноября, 17:30
"Решение правительства Молдовы денонсировать ключевые соглашения в рамках СНГ - это не просто политический жест, а демонстративный разрыв с пространством, где десятилетиями формировались экономические, гуманитарные и технологические связи. Нынешние власти во главе с Санду продолжают тащить страну в пропасть, упакованную в иллюзию евроинтеграции… Это решение продиктовано не стратегическим расчетом, а политической конъюнктурой. Власти Молдовы пытаются встроиться в антироссийскую линию своих западных покровителей, не задумываясь о том, что реальные социально-экономические последствия лягут на плечи самих граждан (Молдавии - ред.)", - сказал Волошин.
Сенатор добавил, что СНГ никогда не являлось для Кишинева идеологическим надсмотрщиком, выступая исключительно в роли инструмента развития, отказ от которого лишает Молдавию возможностей для промышленного роста и региональной интеграции, подрывая суверенитет и благосостояние страны.
"По сути, Кишинев сознательно выводит страну из системы, которая обеспечивала ей устойчивые рынки сбыта, энергетическую безопасность и миллионы рабочих мест, завязанных на кооперацию с Россией и другими партнерами по Содружеству", - заявил Волошин.
По его словам, европейские альтернативы денонсированным Молдавией соглашениям находятся в зачаточном состоянии и не будут доведены до конца.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт
11 ноября, 19:36
 
В миреМолдавияКишиневРоссияАлександр ВолошинМайя СандуСНГСодружествоЕвразийский экономический союз
 
 
