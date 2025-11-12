В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Решение правительства Молдавии выйти из ряда ключевых соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) продиктовано политической конъюнктурой и стремлением Кишинева следовать западному антироссийскому курсу, заявил РИА Новости сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

По его словам, европейские альтернативы денонсированным Молдавией соглашениям находятся в зачаточном состоянии и не будут доведены до конца.