СМИ сообщили об изменении состояния отца главкома ВСУ

"Сейчас Станислав Прокофьевич постепенно приходит в себя, он начал узнавать родных", — говорится в материале.

Издание добавило, что мужчина передвигается по квартире в коляске и недавно, впервые после выписки, начал есть супы и фрукты без катетера. Кроме того, у него не выявили рак мозга.