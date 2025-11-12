https://ria.ru/20251112/sostoyanie-2054411740.html
СМИ сообщили об изменении состояния отца главкома ВСУ
Состояние отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье, сообщает Life. РИА Новости, 12.11.2025
Life: состояние отца главкома ВСУ стало улучшаться после выписки