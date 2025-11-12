Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об изменении состояния отца главкома ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/sostoyanie-2054411740.html
СМИ сообщили об изменении состояния отца главкома ВСУ
СМИ сообщили об изменении состояния отца главкома ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
СМИ сообщили об изменении состояния отца главкома ВСУ
Состояние отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье, сообщает Life. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:57:00+03:00
2025-11-12T10:57:00+03:00
московская область (подмосковье)
александр сырский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
https://ria.ru/20251107/vsu-2053498914.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_286:0:2954:2001_1920x0_80_0_0_cbd4036e20cbec1596bee3f3e36055d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), александр сырский, общество
Московская область (Подмосковье), Александр Сырский, Общество
СМИ сообщили об изменении состояния отца главкома ВСУ

Life: состояние отца главкома ВСУ стало улучшаться после выписки

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Состояние отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье, сообщает Life.
"Сейчас Станислав Прокофьевич постепенно приходит в себя, он начал узнавать родных", — говорится в материале.
Издание добавило, что мужчина передвигается по квартире в коляске и недавно, впервые после выписки, начал есть супы и фрукты без катетера. Кроме того, у него не выявили рак мозга.
В августе Life сообщал, что московские врачи спасли 86-летнего отца главкома Сырского, чье состояние резко ухудшилось из-за опасного заболевания. Отмечалось, что его госпитализировали в апреле этого года из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе. В конце октября Станислава Сырского выписали из клиники в Подмосковье.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Главком ВСУ оплатил лечение отца в России за счет Украины, сообщили СМИ
7 ноября, 17:07
 
Московская область (Подмосковье)Александр СырскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала